Взимание платы за парковку предложили отменить: на это есть серьезная причина

Отключение паркоматов в ряде регионов России можно считать «форс-мажором», а значит, надо временно отменить взимание платы за парковку с автомобилистов, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
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