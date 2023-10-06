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За рулем

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Взимание платы за парковку предложили отменить: на это есть серьезная причина

Взимание платы за парковку предложили отменить: на это есть серьезная причина

Отключение паркоматов в ряде регионов России можно считать «форс-мажором», а значит, надо временно отменить взимание платы за парковку с автомобилистов, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

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