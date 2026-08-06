Сотрудники Следственного комитета России приняли участие в донорской акции

В Следственном комитете Российской Федерации состоялась очередная донорская акция. Кровь и её компоненты сдали сотрудники центрального аппарата, столичных следственных подразделений и учреждений ведомства.
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