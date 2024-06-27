Строительство новой детской поликлиники в Самаре начнется в 2024 году

В Самаре готовятся к открытию новой детской поликлиники. Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, строительство объекта будет вестись в Октябрьском районе города, на пересечении улиц Николая Панова, Сторожевой и Ерошевского.
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