Так, по данным «Яндекс Погоды», зима уже на пороге: уже сейчас в городе идёт дождь со снегом при температуре около 0°C, а к концу недели столбики термометров опустятся ниже −5°C.
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