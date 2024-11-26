Медведев: ход СВО показал, как изменились каноны войны

Экс-президент дал интервью телеканалу Al Arabiya.Ход специальной военной операции на Украине продемонстрировал, как сильно поменялись каноны и стратегия современной войны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
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