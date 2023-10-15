Ида Галич в трусах станцевала на камеру

Российская блогерша и ведущая Ида Галич станцевала на камеру в откровенном наряде. Соответствующие сторис появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).