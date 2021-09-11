Украинский депутат Тарута признал провал космических программ страны

Одной из таких программ стал проект «Морской старт» — на него потрачено около 200 млн долларов. Следом идет проект «Циклон-4», который обошелся Украине в 672 млн долларов, отметил депутат от «Батькивщины» Сергей Тарута в ходе брифинга в Раде.