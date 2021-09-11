Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Так будет
    Россия готова реанимировать работу двустороннего диалога по антитеррору с США.... зачем нам пиндосы? надо организоват...Антонов призвал С...
  • Eugene69072
    Мария, Вам очень идёт эта новая стрижка. Вы помолодели этак лет на десять. Псаки, там в этих пока ещё Соединенных Шта...Захарова сообщила...
  • Светлана Красильникова
    Переживает за свою вторую родину?Дмитрий Медведев ...

Украинский депутат Тарута признал провал космических программ страны

Украинский депутат Тарута признал провал космических программ страны

Одной из таких программ стал проект «Морской старт» — на него потрачено около 200 млн долларов. Следом идет проект «Циклон-4», который обошелся Украине в 672 млн долларов, отметил депутат от «Батькивщины» Сергей Тарута в ходе брифинга в Раде.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх