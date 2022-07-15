Света нет, но вы терпите: график отключений электроэнергии в Чите 15 июля

Сегодня в связи с очередными ремонтными работами от электроснабжения отключат: - с 9:00 до 18:00 - улицы Новбульварную, 7, 9, Смоленскую, 20, 22, 24, 26, Горького, 62, Нагорную, 24, Токмакова, 17, 17а, 19, 19а, Аянскую, Подгорную, 1-ю Заводскую, а также переулок Аянский;- с 10:00 до 13:00 - улицы Шестипёрова, 1, 7, 15, 19, 34-66, 72, Ярославского, 19, 30, 32, 34, 36, 49а, Бекетова, 43-49, Вокзальную, 19, Паромную, 7, 9, а также дома по Кожевенному переулку, 1-11;- с 13:00 до 18:00 - здания по улицам Пригородной, 1а, 1б, Железо-Бетонной, 1-36, Зоотехнической, 1, 2а, 2б, Шишкинской, 4-28, Железобетонному переулку, 4а и 12, а также в школе №17.