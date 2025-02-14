В деятельности российских банков увидели признак неповышения ключевой ставки

Российские банки резко сократили заимствования у регулятора. Этот аспект их деятельности является признаком отсутствия ожиданий по поводу повышения ключевой ставки на заседании ЦБ 14 февраля, считают опрошенные РБК эксперты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии