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Парламентская газета

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МВД: Мошенники рассылают россиянам письма о несуществующих долгах

Мошенники рассылают россиянам письма о несуществующих долгах и угрожают штрафами. Об этом 17 февраля предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

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