Ил-76 потерпел крушение около 11.00 мск в Белгородской области.На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих.
Еленовка №2
Комментарии
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ВЛАДИМИР Рыбченко
Вот именно почему самолётом? Их что ли с Дальнего Востока везли?
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21 час.
лл
лина любимцева
Поганое западэнськое жЫдо-бандэрье не будет щадить украинцев и сожалеть о содеянном... .Они одинаково ненавидят что русских, что украинцев.
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18 час.
A
Antanas
От нациков можно ждать всякого.👍👍👍👍👍.
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17 час.
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