В Европарламенте обвинили Маска в изменении алгоритмов X ради поддержки Трампа

Члены Европарламента (ЕП) от разных стран обвинили американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска в изменении алгоритмов принадлежащей ему соцсети X для поддержки избранного президента США Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии