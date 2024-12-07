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В Европарламенте обвинили Маска в изменении алгоритмов X ради поддержки Трампа

В Европарламенте обвинили Маска в изменении алгоритмов X ради поддержки Трампа

Члены Европарламента (ЕП) от разных стран обвинили американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска в изменении алгоритмов принадлежащей ему соцсети X для поддержки избранного президента США Дональда Трампа.

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