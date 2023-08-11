Горит поле с коноплей. Летит ворона: - Кар, кар! Кх, кх! Ха-ха-ха!

Ингерман Ланская

Женщины все преуменьшают: возраст, вес, размер обуви и число мужчин, которые у них были. А мужчины все преувеличивают: в том числе и то, что женщины все преуменьшают......... чё, и число мужчин, которые у них были, преувеличивают?