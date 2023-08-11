Горит поле с коноплей. Летит ворона: - Кар, кар! Кх, кх! Ха-ха-ха!
- Сволочь, подонок, кобель! – кричала женщина, нервно забрасывая вещи впухлые чемоданы. – Я потратила на тебя лучшие годы своей жизни! И этотвоя благодарность?Ее муж безучастно сидел в кресле, даже не глядя на жену, его лицо быловоплощением спокойствия.
Комментарии
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Женщины все преуменьшают: возраст, вес, размер обуви и число мужчин, которые у них были.
А мужчины все преувеличивают: в том числе и то, что женщины все преуменьшают......... чё, и число мужчин, которые у них были, преувеличивают?
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