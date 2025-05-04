Политика как он...
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Политика как она есть

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Депутат ГД Шеремет назвал Зеленского преступником из-за его слов о параде Победы

Депутат ГД Шеремет назвал Зеленского преступником из-за его слов о параде Победы

Украинский лидер Владимир Зеленский угрозами лидерам, которые приедут в Москву на 9 Мая, показывает себя в качестве трусливого преступника и террориста.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Если сподобится ударить, 10 мая в Куеве не настанет.
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2 час.
наталья никифорова
Долго еще наши Думские бояре будут колебать воздух впустую. Почему до сих пор на официальном уровне не принят закон о признании Зеленского и его клики террористическим режимом со всеми вытекающими из этого последствиями. Еще какое-то перемирие пытаются установить на праздничные дни с террористами. Кому мы пытаемся что-либо доказать. Фашиствующим властям Европы? Да они нас в любом случае считают виноватыми во всем. То же и с Америкой. &quot;Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать&quot;. Они весь мир считают своей кормовой базой. Лично меня уже начинает раздражать наша постоянная надежда, что кто-то нас из этих уродов услышит. У русских похоже любимая забава скачки по граблям. И это неизбывное...
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38 мин.
нн
наталья никифорова
а нам от этого легче станет? Этих тварей надо уничтожить не дожидаясь, когда они сподобятся ударить по Кремлю.
Ответить
36 мин.
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