Депутат ГД Шеремет назвал Зеленского преступником из-за его слов о параде Победы

наталья никифорова

Долго еще наши Думские бояре будут колебать воздух впустую. Почему до сих пор на официальном уровне не принят закон о признании Зеленского и его клики террористическим режимом со всеми вытекающими из этого последствиями. Еще какое-то перемирие пытаются установить на праздничные дни с террористами. Кому мы пытаемся что-либо доказать. Фашиствующим властям Европы? Да они нас в любом случае считают виноватыми во всем. То же и с Америкой. "Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать". Они весь мир считают своей кормовой базой. Лично меня уже начинает раздражать наша постоянная надежда, что кто-то нас из этих уродов услышит. У русских похоже любимая забава скачки по граблям. И это неизбывное...