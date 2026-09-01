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Царьград

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МИД России сообщил о завершении миссии посла Келина в Лондоне

МИД России сообщил о завершении миссии посла Келина в Лондоне

Посол России в Великобритании Андрей Келин завершил свою плановую дипломатическую миссию в Лондоне. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что преемник Келина будет назначен в ближайшее время.

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