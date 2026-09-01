"Газпром газомоторное топливо" поздравляет Санкт-Петербург со 100-летием автобусного движения

Сегодня Санкт-Петербург отмечает 100 лет со дня начала регулярного автобусного движения. Ровно век назад, 1 сентября 1926 года, в Ленинграде автобусы вышли на свой первый регулярный маршрут - от Детскосельского вокзала до сада Трудящихся.