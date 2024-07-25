Брат подозреваемого в подрыве машины офицера Генштаба рассказал об отношениях в семье

Брат задержанного в Турции Евгения Серебрякова, подозреваемого в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Андрея Торгашова, рассказал, что мало общался с родственником.
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