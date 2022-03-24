Медвежий угол

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Оружия нет, но вы держитесь

Оружия нет, но вы держитесь

Бабка в США, штат Нью-Джерси, натренировала своих котов на воровство ювелирных украшений. Этот Куклачев в юбке держит дома в Коламбусе 65 котов и кошек — и те с успехом бомбят округу, экспроприируя все блестящее.

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