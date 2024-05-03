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WSJ: У Boeing начались проблемы с выпуском бортов из-за санкций против России

WSJ: У Boeing начались проблемы с выпуском бортов из-за санкций против России

Крупнейшая авиакосмическая корпорация Соединенных Штатов Boeing не имеет возможности поставлять на рынок необходимое число воздушных судов 787 Dreamliner по причине учрежденных в 2022 году санкционных ограничений в отношении Российской Федерации.

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