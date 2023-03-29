Иностранные танковые мостоукладчики для Украины

Иностранные партнеры передают или обещают киевскому режиму военную технику разных классов и типов. В частности, поставляются инженерные машины с различными функциями и задачами.
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