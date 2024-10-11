Путин заявил о готовности России к выстраиванию нового миропорядка

Россия готова к диалогу по выстраиванию нового миропорядка. Об этом на форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» в Ашхабаде заявил глава государства Владимир Путин, его слова привел ТАСС.
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