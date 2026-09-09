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Царьград

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Во Владимирской области не хватает 50 учителей к 1 сентября

Во Владимирской области не хватает 50 учителей к 1 сентября

К началу нового учебного года школы Владимирской области столкнулись с нехваткой преподавателей. На 1 сентября в регионе остаются открытыми около 50 вакансий.

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