Центробанк удивил: сигнал из жесткого стал умеренно жестким

Ключевая ставка Банка России не изменилась после того, как накануне президент России Владимир Путин во время прямой линии высказался о том, чтобы решение ЦБ в отношении нее было взвешенным и отвечало требованиям сегодняшнего дня.
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