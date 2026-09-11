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Книги, сон и сериалы: как россияне справляются с «дофаминовой ямой»

Книги, сон и сериалы: как россияне справляются с «дофаминовой ямой»

43% россиян сталкивались с эмоциональным спадом после ярких событий — так называемой «дофаминовой ямой».

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