5 dig 2003г +ПЕРВАЯ ПОЧТА 10 лет ветеран CS GO медаль● В CS GO будет медаль 10 летний ветеран● 5 значный steam id (5 dig)● Оригинальная почта● Без региональных ограничений● 2003 года регистрации● Half-Life Platinum Pack● Prime статус отсутствуетПосле оплаты вы получаете 100% рабочий steam аккаунт 2003 года регистрации с 8 играми (Half-Life Platinum Pack) и 5 значимым steam ID , в CS GO будет медаль 10 летний ветеран, возвратов и проблем не будет, также к аккаунту вы получаете оригинальную почту.