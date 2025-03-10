В Госдуме предложили ввести статус ветерана вооруженных конфликтов

Депутаты Государственной Думы от партии "Справедливая Россия – За правду" предложили правительству РФ рассмотреть законопроект, согласно которому вводится новый почетный статус "ветеран вооруженных конфликтов".
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