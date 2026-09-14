Венеция-2026: «Золотой лев» лежал на поверхности

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Основной конкурс Конкурс «Горизонты» Основной конкурс «Золотой лев»: «Неизвестная женщина» Май эль-Туки Призовой расклад в этом сезоне был, с одной стороны, неочевиден, эта редакция Венецианского фестиваля выдалась явно не самой удачной, программа была разнообразной, но не столь блистательной, как часто бывало в прошлые годы: не хватало больших голливудских фильмов-сенсаций типа «Франкенштейна» (хотя, если честно, отсутствие мейджоров и в Каннах, и в Венеции переживалось в этом году очень легко).