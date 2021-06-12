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"Полный бред": экс-глава МВД Куликов разгромил сенсационные воспоминания Руцкого

"Полный бред": экс-глава МВД Куликов разгромил сенсационные воспоминания Руцкого

"У здания Верховного Совета погибло не 150, а более полутора тысяч человек, - сообщил в интервью изданию "Лента.

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Сергей Сидоров
Уважаю Куликова как служивший под его командованием офицер ВВ. На мой взгляд один из самых достойных военачальников нашего времени. А Руцкой действительно смахивает на клоуна Зе своими повадками.

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