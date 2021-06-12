Герман БергПолитика"Полный бред": экс-глава МВД Куликов разгромил сенсационные воспоминания Руцкого "У здания Верховного Совета погибло не 150, а более полутора тысяч человек, - сообщил в интервью изданию "Лента.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей СидоровУважаю Куликова как служивший под его командованием офицер ВВ. На мой взгляд один из самых достойных военачальников нашего времени. А Руцкой действительно смахивает на клоуна Зе своими повадками.Комментировать
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