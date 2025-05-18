3 совета, как пережить понедельник

Есть несколько простых приёмов, как настроиться на рабочую неделю, передает inAktau.kz со ссылкой на Лайфхакер Планируйте дела заранее Обнаружить утром понедельника, что в холодильнике нет молока, а на рубашке пятно, неприятно.
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