Залужный: Украина вряд ли сможет выйти из затяжного конфликта с Россией

Посол Украины в Британии и экс-главком ВСУ Валерий Залужный в ходе выступления в Королевском институте международных отношений* признал, что в конфликте с Россией Украина попала почти в безвыходное положение.
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