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Судейский комитет Испании не был беспристрастным при Негрейре. Так решила Гражданская гвардия Испании

Судейский комитет Испании не был беспристрастным при Негрейре. Так решила Гражданская гвардия Испании

К такому выводу пришла Гражданская гвардия Испании, подготовив отчет по требованию Следственного суда Барселоны.

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