ЦИК России: явка на выборах в Госдуму превысила 35%

Явка на выборах в Государственную думу составляет 35,55%, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.
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