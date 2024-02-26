«В России заморожено не меньше»: Силуанов пригрозил симметричным ответом на конфискацию российских активов

МОСКВА (ИА Реалист). Москва даст симметричный ответ на любые действия с российскими активами за рубежом, поскольку в России заморожено не меньше, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов.
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