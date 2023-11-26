НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Курска

1 подписчик

В декабре 2023 года многие пенсионеры получат двойную выплату

В декабре 2023 года многие пенсионеры получат двойную выплату

Двойная выплата для пенсионеров В декабре 2023 года многие пенсионеры получат двойную выплату. Это связано с тем, что в январе россиян ждут длительные новогодние праздники, во время которых банки и Почта России не работают.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх