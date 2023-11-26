Двойная выплата для пенсионеров В декабре 2023 года многие пенсионеры получат двойную выплату. Это связано с тем, что в январе россиян ждут длительные новогодние праздники, во время которых банки и Почта России не работают.
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