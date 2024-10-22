МЧС РФ опубликовало видео с тушением пожара в гостиничном комплексе в Анапе

МЧС России опубликовало кадры тушения пожара на территории гостиничного комплекса в Анапе. Также в ведомстве проинформировали, что возгорание локализовали, а через некоторое время и ликвидировали открытое горение.
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