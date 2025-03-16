Лавров и Рубио договорились продолжать восстановление отношений РФ и США

Договоренности по поводу продолжения восстановления разрушенных ранее связей между Россией и Соединенными Штатами достигли государственный секретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров 16 марта в ходе телефонного разговора, сообщает пресс-служба госдепа США.
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