Не пиво, а бодяга: Роскачество назвала худшую марку пива, которую отнесли скорее к алкогольной браге – о ней нужно забыть Ольга БезродняяРоскачество провело проверку популярных марок пива и выявило худшие из них, которые даже трудно назвать пивом.