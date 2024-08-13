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Пронедра

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Не пиво, а бодяга: Роскачество назвала худшую марку пива, которую отнесли скорее к алкогольной браге – о ней нужно забыть

Не пиво, а бодяга: Роскачество назвала худшую марку пива, которую отнесли скорее к алкогольной браге – о ней нужно забыть

Не пиво, а бодяга: Роскачество назвала худшую марку пива, которую отнесли скорее к алкогольной браге – о ней нужно забыть Ольга БезродняяРоскачество провело проверку популярных марок пива и выявило худшие из них, которые даже трудно назвать пивом.

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Барма Лей
Процентов 90 из производимого &quot;пива&quot;-говно.
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13 час.

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