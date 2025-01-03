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Ван дер Беллен призвал ускорить работу по созданию правящей коалиции Австрии

Ван дер Беллен призвал ускорить работу по созданию правящей коалиции Австрии

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал "Австрийскую народную партию" (АНП) и "Социал-демократическую партию Австрии" (СДПА) в кратчайшие сроки продолжить работу по созданию правящей коалиции.

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