Ван дер Беллен призвал ускорить работу по созданию правящей коалиции Австрии

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал "Австрийскую народную партию" (АНП) и "Социал-демократическую партию Австрии" (СДПА) в кратчайшие сроки продолжить работу по созданию правящей коалиции.
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