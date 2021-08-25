Русская весна

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В ЕС — через 20 лет, в НАТО — после войны и никаких инвестиций: президент Эстонии рассказала о перспективах Украины

В ЕС — через 20 лет, в НАТО — после войны и никаких инвестиций: президент Эстонии рассказала о перспективах Украины

Почетной гостьей празднования 30-летия независимости Украины стала президент Эстонии. Сначала Керсти Кальюлайд присутствовала на «Крымской платформе», а на следующий день — на военном параде, сидела в первых рядах с коллегой Владимиром Зеленским.

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