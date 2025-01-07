Жители и гости Тарко-Сале смогут погрузиться в ненецкую культуру в ледяном чуме

Жителей и гостей Тарко-Сале пригласили побывать в ледяном чуме на набережной Саргина. Для посетителей подготовили разнообразную программу, которая поможет познакомиться с ненецкой культурой, сообщили в telegram-канале администрации Пуровского района.
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