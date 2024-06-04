Прощание с Чилингаровым началось в храме Христа Спасителя

В Москве в Преображенской церкви храма Христа Спасителя началась церемония прощания с легендарным российским ученым, путешественником, обладателем двух звезд Героя, депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым.
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