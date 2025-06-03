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Царьград

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"Это произойдёт летом": Старец Иона Одесский перед смертью рассказал, чем закончится СВО на Украине

"Это произойдёт летом": Старец Иона Одесский перед смертью рассказал, чем закончится СВО на Украине

Стало известно пророчество старца Ионы Одесского для России на 2025 год. "Он говорил мне, что это произойдет в середине 2020-х годов летом", - глава Ассоциации православных экспертов.

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