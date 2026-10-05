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В Израиле стартовала депортация украинцев

В Израиле стартовала депортация украинцев

МВД Израиля начал вызвать на индивидуальные собеседования украинцев, которые самостоятельно подавали заявления о предоставлении убежища и получили разрешение 2(а) (5), известное как «синяя бумажка».

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