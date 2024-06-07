В Белгородской области украинские беспилотники атаковали два автомобиля

Украинские беспилотники атаковали в Белгородской области два автомобиля, в результате пострадал человек, оба транспортных средства полностью сгорели, сообщает в пятницу, 7 мая, губернатор региона Вячеслав Гладков.
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