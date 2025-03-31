В Севастополе проверяют информацию о минировании госучреждений

Письма о минировании поступают сегодня на электронные почты Правительства, объектов образования, здравоохранения, культуры и других официальных учреждений СевастополяСпециальные службы проводят проверку согласно всем необходимым инструкциям.
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