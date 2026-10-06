Vitol: Запад исчерпал резервы нефти перед приближением зимы

Глава Vitol Рассел Харди заявил, что на Западе больше нет запасов нефти, которыми можно смягчить дефицит поставок.
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