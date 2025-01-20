В России осудили бойца из отряда «Азов» на 24 года за обстрел мирных жителей в Мариуполе

Анастасия Суслова

А не дешевле расстрелять? По данным СМИ 1 заключенный обходится государству 1 миллион руб в год. Не многовато ли нагрузки на налогоплательщиков,учитывая состояние страны? Еще и мастурбеки сидят тоже на нашей шее...