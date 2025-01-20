В России осудили бойца из отряда «Азов» на 24 года за обстрел мирных жителей в Мариуполе

В ДНР бойца отряда «Азов» осудили на 24 года за обстрел мирных жителей В Донецкой народной республике (ДНР) суд приговорил бойца «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Руслана Минагулова к 24 годам колонии строгого режима за обстрел мирных жителей в Мариуполе.
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