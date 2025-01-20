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В России осудили бойца из отряда «Азов» на 24 года за обстрел мирных жителей в Мариуполе

В России осудили бойца из отряда «Азов» на 24 года за обстрел мирных жителей в Мариуполе

В ДНР бойца отряда «Азов» осудили на 24 года за обстрел мирных жителей В Донецкой народной республике (ДНР) суд приговорил бойца «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Руслана Минагулова к 24 годам колонии строгого режима за обстрел мирных жителей в Мариуполе.

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Комментарии
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Анастасия Суслова
А не дешевле расстрелять? По данным СМИ 1  заключенный обходится государству 1 миллион руб в год. Не многовато ли нагрузки на налогоплательщиков,учитывая состояние страны? Еще и мастурбеки сидят тоже на нашей шее...
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