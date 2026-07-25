Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 721 подписчик

Михаил Делягин: Нынешнее отношение власти к мигрантам — госизмена, возведенная в ранг государственной политики

Михаил Делягин: Нынешнее отношение власти к мигрантам — госизмена, возведенная в ранг государственной политики

Либералы хотят уничтожить Россию по косовскому образцу, заменив коренное население басмачами Михаил Делягин Фото: Ilya Moskovets/URA.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
САША ЛЕПАЕВ
так оно давно так и стоит. только не согласованно. и ему деньги шли прямо в кармана. ведь откуда у него появился Миллард. сейчас хочет это оформить официально что бы не было никаких к нему претензий. а посмотрите не позор ли в Крыму нет прожекторов что бы светить беспилотники. ребятам выдали простые фонарики. вот это и есть госизмена. светить дроны фонариком и стрелять автоматом. вот такая защита у нас. эту власть под суд отдавать надо .. воры.
Ответить
1 м.
Татьяна Пономарева
Полностью поддерживаю вышеизложенные комментарии.
Ответить
1 м.
людмила пригарина
&quot;Михаил Делягин: Нынешнее отношение власти к мигрантам — госизмена, возведенная в ранг государственной политики&quot; Ничего нового и удивительного ибо и невооруженным глазом заметно. &quot;Либералы хотят уничтожить Россию по косовскому образцу, заменив коренное население басмачами&quot; Ясно, а делать -то что нам, если во власть затесались &quot;чужие&quot;?
Ответить
1 м.