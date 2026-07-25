Михаил Делягин: Нынешнее отношение власти к мигрантам — госизмена, возведенная в ранг государственной политики

САША ЛЕПАЕВ

так оно давно так и стоит. только не согласованно. и ему деньги шли прямо в кармана. ведь откуда у него появился Миллард. сейчас хочет это оформить официально что бы не было никаких к нему претензий. а посмотрите не позор ли в Крыму нет прожекторов что бы светить беспилотники. ребятам выдали простые фонарики. вот это и есть госизмена. светить дроны фонариком и стрелять автоматом. вот такая защита у нас. эту власть под суд отдавать надо .. воры.