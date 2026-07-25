Либералы хотят уничтожить Россию по косовскому образцу, заменив коренное население басмачами Михаил Делягин Фото: Ilya Moskovets/URA.
Михаил Делягин: Нынешнее отношение власти к мигрантам — госизмена, возведенная в ранг государственной политики
Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
так оно давно так и стоит. только не согласованно. и ему деньги шли прямо в кармана. ведь откуда у него появился Миллард. сейчас хочет это оформить официально что бы не было никаких к нему претензий. а посмотрите не позор ли в Крыму нет прожекторов что бы светить беспилотники. ребятам выдали простые фонарики. вот это и есть госизмена. светить дроны фонариком и стрелять автоматом. вот такая защита у нас. эту власть под суд отдавать надо .. воры.
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1 м.
Татьяна Пономарева
Полностью поддерживаю вышеизложенные комментарии.
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1 м.
людмила пригарина
"Михаил Делягин: Нынешнее отношение власти к мигрантам — госизмена, возведенная в ранг государственной политики" Ничего нового и удивительного ибо и невооруженным глазом заметно. "Либералы хотят уничтожить Россию по косовскому образцу, заменив коренное население басмачами" Ясно, а делать -то что нам, если во власть затесались "чужие"?
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1 м.
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