Масштабная индексация зарплат сотрудникам бюджетных и коммерческих организаций: кому и на сколько повысят выплаты Елена ГалицкаяС началом октября российские работники ожидают приятные изменения в своих финансах.
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