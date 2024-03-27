Русское общество устало от преступности мигрантов и от того, что компетентные органы должным образом не реагируют на бесконтрольный завоз среднеазиатов.
"Отменяйте заказ": Русские объявили небывалый бойкот после "Крокуса"
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М
ММ
В своей стране имеем право общаться с людьми только тех национальностей, с которыми хотим! И не общаться с теми, с которыми не хотим. Россия - свободная страна. Свобода- это осознанная необходимость. Россияне уже осознали!
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19 час.
Erl Schweizer
Статья 19 1. Все равны перед законом и судом. 2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.
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7 час.
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